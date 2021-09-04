انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق الموسكي

أمرت جهات التحقيق بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لمعاينة موقع حريق شب داخل محل بالموسكي، وذلك لأخذ عينات منه لبيان أسباب اندلاعه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء اندلاعه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل محل بالموسكي.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في محل ألعاب أطفال بدائرة الموسكي .

على الفور تم توجيه 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة أن النيران التهمت محتويات المحل بالكامل نتيجة سرعة انتشار ألسنة اللهب لوجود كميات كبيرة من البلاستيك، مما تسبب في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي وأصحاب المحلات نتيجة تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة.

وتمكنت القوات من إنقاذ المحلات المجاورة من كارثة امتداد النيران إليها، وتم إخماد النيران بالمحل محل البلاغ دون إصابات.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.