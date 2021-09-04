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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 3 سنوات..

الحجر الزراعي: فتح 50 سوقًا عالميًا جديدًا أمام الصادرات المصرية.. فيديو

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

قال الدكتور أحمد العطار، مدير الحجر الزراعي، إن الصادرات المصرية الزراعية ارتفعت إلى أكثر من 4.5 مليون طن منذ بداية يناير.


وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ بداية عام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس تم تصدير 3.9 مليون طن من الصادرات الزراعية بزيادة  600 ألف طن عن العام الماضي، رغم جائحة كورونا.


وأشار الدكتور أحمد العطار، مدير الحجر الزراعي، إلى أنه خلال آخر 3 سنوات تم فتح ما يقرب من 50 سوق عالمي جديد أمام المنتجات المصرية، معقبا: "نقلة تاريخية للصادرات المصرية".

 

خلال 8 أشهر.. ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن

 

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن .


وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 أغسطس 2021.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و553 ألف و168 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

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