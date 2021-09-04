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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لسرقته مركبة توك توك بالإكراه بالخليفة

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإرتكاب واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة الخليفة بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكنت الأطواف الأمنية من ضبط شخص مسلح بالقاهرة فور إرتكابه واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شخص - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبحوزته هاتف محمول- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سكين" .

وبمناقشته إعترف بسرقة المضبوطات من أحد قائدى مركبات "التوك  توك" كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وأثناء الفحص حضر للقسم (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وتعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بالمركبة بدائرة القسم إستوقفه المتهم المضبوط وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن بدائرة القسم وفور وصولهما فوجئ بقيام المتهم بتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محاولاً الإستيلاء منه على المركبة قيادته وما بحوزته من متعلقات، إلا أنه تمكن من الإنحراف بها مما أدى إلى إنقلابها، فإستولى منه المتهم على الهاتف المحمول والمبلغ المالى المُشار إليهما.

بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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