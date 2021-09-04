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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاتحاد المصري للدراجات: مصر قادرة على تنظيم الأحداث العالمية

بطولة العالم للدراجات
بطولة العالم للدراجات المضمار للناشئين

قال الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، إن تنظيم بطولة العالم للدراجات المضمار للناشئين في مصر يعتبر حدث تاريخي للدولة المصرية.


وأضاف "عزام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تواصل تأكيد جدارتها لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، موضحا أنه تقدم بطلب تنظيم البطولة منذ عام ونصف وكانت ألمانيا من أقوى الدول المنافسة، لكن مصر هي من نالت شرف تنظيم البطولة.


وأشار: "حفل الافتتاح كان حفل مبهر وكانت هناك إشادات واسعة بالتنظيم المبهر للدولة المصرية"، مردفا: "الإبهار كان نتيجة عمل كبير ليل نهار، بين وزارة الشباب والاتحاد المصري للدراجات، وكان الحفل بإيد مصرية 100%".


وأكد: "الشركات الوطنية كانت مسخرة لإنجاح هذا الحدث، وحفل الافتتاح مصري 100% وشيء يثبت أن مصر قادرة على تنظيم الأحداث العالمية".


محمود بكر لاعب منتخب الدراجات يتعرض لحادث ويخرج من نهائي بطولة العالم

تعرض محمود بكر لاعب منتخب الدراجات  لحادث خلال نهائي سباق النقاط رجال في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


ومنع الحادث اللاعب محمود بكر من استكمال السباق رغم أنه كان يحتل المركز الأول في سباق الـ 25 كم  "100 لفة"،  وتم نقل اللاعب للمستشفى للخضوع للأشعة ومعرفة حجم إصابته وكشف التشخيص الاولي اصابته في الحوض والرقبة، مما أصاب الجماهير المتواجدة بحزن شديد وصدمة، خاصة أن إصابة محمود يكر قوية وكان اللاعب ينافس علي الميداليات الاولي في هذا السباق.

وأقيم  السباق بمشاركة 24 لاعبا بسباق النقاط 25 كم "100 لفة".

وكان محمود بكر لاعب منتخبنا الوطني لناشئي الدراجات قد تصدر التصفية الأولى  لسباق النقاط 15 كم "60لفة" والتي أقيمت في القترة الصباحية برصيد 66 نقطة وهو أعلى مجموع  نقاط في التصفيتين ، وتصدر محمود التصفية بفارق كبير من النقاط عن السويسري ايمانويل فويتريش صاحب المركز الثاني بـ 48 نقطة بينما جاء الفرنسي جريجوري بوفريولت في المركز الثالث 48 نقطة ، كما تأهل من تلك التصفية 9 لاعبين آخرين الى جانب هذا الثلاثي ،وتأهل من التصفية الثانية للسباق ذاته 12 لاعباً .
 

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