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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحلام البسطاء أوامر.. حياة كريمة تصل قرى كوم أمبو..والأهالي يشكرون الرئيس السيسي لمبادرته الإنسانية لتطوير 100قرية و315 نجعا

قروى إقليت بأسوان
قروى إقليت بأسوان

حياة كريمة تحقق أحلام 100 قرية و315 نجع بأسوان

الأهالي:

 السيسي حقق أحلامنا وأمن مستقبلنا

حياة كريمة طورت أسوان وجعلتها عاصمة الثقافة الإفريقية

 

لا تزال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " تجوب مختلف القرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية لتحويل واقع الحياة إلى الأفضل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وليحيوا حياة جديدة داخل قرى نموذجية وحضارية.

وفى هذا الصدد نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أبرز القرى التى وصلتها حياة كريمة داخل محافظة أسوان وهى قرية إقليت بتوابعها العديدة التابعة لمركز كوم أمبو، والتى تأتى من ضمن 31 قرية رئيسية و 100 قرية فرعية و 315 نجع وكفر وعزبة تصلها المبادرة الرئاسية على مستوى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء .

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فقد قال " الحسن على خليفة - باحث اجتماعى متخصص فى شئون الشباب والمجتمع " ومن أبناء القرية بأن المبادرة الرئاسية الإنسانية والوطنية تستهدف الأسر الأكثر إحتياجًا فى المجتمعات القروية ، فالرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروعه ومبادرته الرائدة يشمل قطاع كبير جدًا من المجتمع المصرى وهو قطاع الريف والقرية فى كل أنحاء الجمهورية ، وكان لنا نصيب كبير كقرية أقليت ليغير واقع تغيير كامل وشامل وهو ما يتم توفيره من الحياة الكريمة التى تتمناها المجتمعات القروية ، وخاصة أن القرى كانت بعيدة كل البعد فى السنوات السابقة عن تنفيذ منظومة التطوير الشامل فى كل مناحى الحياة ، ولكن الرئيس السيسى ينظر بمبادرته حياة كريمة إلى القرية المصرية بنظرة شاملة لتطوير كل مناحى الحياة .

وقدم الحسن خليفه شكره وتقديرة وإحترامه بإسم أهالى قروى إقليت للرئيس الإنسان وربان سفينة مصرنا الحبيبة القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته العالمية التى أحتضنت القرى والنجوع فى أقصى صعيد مصر للإرتقاء بكافة مكوناتها من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بكافة قطاعات العمل العام كمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والشباب والرياضة والطرق والتعليم والصحة وغيرها الكثير والكثير .. فشكراً سيادة الرئيس الإنسان .

فيما أشار محمد الصعيديب إلى أن قرية إقليت من ضمن 9 قرى داخل مركز كوم أمبو ، وتضم 3 قرى و 19 تابعا، وأننا كنا نحلم بتنفيذ مشروع الصرف الصحى منذ عقود وسنين طويلة جدًا فى قرى أقليت التى تضررت كثيراً من تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة فى الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضى فى وادى النقرة ووادى خريت وشرق منيحة وذلك نتيجة أن هذه المشروعات كانت فى أماكن مرتفعة نسبيًا عن سطح الأرض بالنسبة للقرى وهو ما تسبب فى إرتفاع منسوب المياه الجوفية فى القرى والمنازل حيث كانت تتعرض لأضرار متعددة من التصدعات وغير ذلك .

وجار تنفيذ شبكات وخطوط إنحدار 22 كم ، و 700 منهول ، و 7 محطات رفع ، بجانب رفع كفاءة الوحدة الصحية بإقليت ، بجانب رفع كفاءة مدرسة الثانوية الصناعية بنين ، وإنشاء مجمع الخدمات ليكون كل ذلك خير يسعد الأهالى ويقدم خدمات كانت الناس بتحلم بها من 40 سنة . 

وأضاف بأننا كنا نحلم بتنفيذ محطة لمياه الشرب تخف الضغط عن محطة فطيرة وذلك منذ أكثر من 25 عامًا ، وخاصة أن فطيرة تخدم مركزى كوم أمبو ونصر النوبة ، كما أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ تغيير شامل فى شبكات مياه الشرب من منيحة إلى فطيرة .

أما عن تاريخ قرية إقليت فيقول عبد الله موسي بأن هذه القرية يرجع أصل إسمها وتاريخها للعصور القديمة حيث وكان المسمى القديم لقرية أقليت هو أقليد منذ عهد الفراعنة وقد تغير هذا الإسم بتغير الزمن إلى " أقليت " والتى يقطنها حاليًا أكثر من 30 ألف نسمة ، وتحتل أقليت موقعًا رائدًا بين قرى محافظة أسوان لما تتميز به من مميزات حيث تقع على جانبى ضفاف النيل ، فيما يتمركز السكان بشكل كبير على الجانب الشرقى للنيل .

قرية إقليت
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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حياة كريمة اخبار المحافظات الرئيس عبد الفتاح السيسي قرى نموذجية وحضارية

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