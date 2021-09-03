وكيل تموين الأقصر: توزيع وتسليم 1549 بطاقة للمواطنين فى أغسطس

أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال أغسطس الماضي تم شن العديد من الحملات التموينية ومراقبة الأسواق وضبط المخالفين.



فى مجال المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق



وأسفر عن استمرار انتظام عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 83,1 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال 306 مخبز ، بخلاف صرف كمية قدرها 3678 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 577 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,30 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 59600 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم .





أيضا تم من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة صرف السلع التموينية مقررات شهر اغسطس 2021 بمبلغ قدره 42,3 مليون جنيه بنسبة 98,7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد .



كما تم توزيع وتسليم عدد 1549 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد .



وتم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ، بنزين بأنواعه " من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات وخاصة بعد الزيادة الطفيفة في سعر لتر البنزين اعتبارا من 23/7/2021، كما تم توزيع عدد 271955 أسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 12218 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.



وتم تحرير عدد 952 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 300 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن, مواصفات, غلق وتوقف, سجلات, ميزان, نظافة"، وعدد 610 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 42 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز





أيضا تم تحرير عدد سبعة قضايا فى مجال الأدوية المخدرة وغير مسجلة بوزارة الصحة والمخازن غير المرخصة والتحفظ على إجمالى عدد 25000 عبوه دوائية تقدر بحوالي مليون جنيه

- تحرير محضر ضد مندوب نقل وتوصيل لتصرفه في عدد 380 طن سكر تمويني قام باستلامهم من مصنع السكر ولم يقم بتوصيلهم إلى أفرع جملة إسنا.



وتم ضبط عدد ٦ أجولة ردة ناعمة وتم ضبط كمية قدرها 5,433 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

وتم ضبط عدد 5 ميزان غير معتمد ومدموغ من الجهة المختصة ، وتم ضبط كمية قدرها 100لتر بنزين 80

