بمشاركة معلول والجزيري.. منتخب تونس يهزم غينيا الاستوائية بثلاثية في تصفيات المونديال

استهل منتخب تونس مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بفوزه على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

افتتح ديلان برون التسجيل لنسور قرطاج في الدقيقة 54، أعقبه إلياس السخيري بالهدف الثاني في الدقيقة 78.

وسجل وهبي الخذري الهدف الثالث للتوانسة في الدقيقة 89 من ضربة جزاء مؤكدًا انتصار منتخب بلاده في المباراة.

وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في المباراة كاملة، فيما لعب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك كبديل منذ الدقيقة 68.

وبتلك النتيجة، تحصل منتخب تونس على أول 3 نقاط وضعته في صدارة ترتيب المجموعة الثانية.