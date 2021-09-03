عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاكسيرا: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات

فاكسيرا
فاكسيرا

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إنه يتم تصنيع 8 أنواع من اللقاحات داخل فاكسيرا، لافتة إلى أنه من المستهدف تصنيع 100% من اللقاحات داخل مصر.


وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطعيم كورونا المصري فعال وآمن تماما، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 8 أنواع من اللقاحات وليست مقتصرة على تصنيع لقاح فاكسيرا فقط، ومصر الآن تتجه الي توفير الاحتياجات الذاتية الخاصة من لقاح كورونا وبعدها تهدف إلى التصدير.

وأشارت إلى أن توفير اللقاحات يعتبر أمن قومي للدولة المصرية، موضحة أن  إلى أنه المستهدف انتاج 24 ألف عبوة سنويا، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية 6 أضعاف الطاقة التي يتم إنتاجها حاليا، مردفة أن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع فاكسيرا يقام على مساحة 60 ألف متر مربع.


وأكدت  الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أن الشركة لا تستهدف الاكتفاء الذاتي فقط من لقاح كورونا ولكن من المستهدف اعتبار المصنع مركزًا إقليميا للتصدير لقارة إفريقيا.

ترشيحاتنا

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

الميكانيكي بيقولك.. أسباب اهتزاز عجلة القيادة

حضور كامل العدد لحفل مسار إجباري في ساقية الصاوي.. تفاصيل

الكاميرون تفوز على مالاوي.. وغانا تهزم أثيوبيا في تصفيات المونديال

لبنان مش عارف يرجع ويعيش.. تعليق قوي من عمرو أديب حول حملة "تزوجني بدون مهر"

بمشاركة معلول والجزيري.. منتخب تونس يهزم غينيا الاستوائية بثلاثية في تصفيات المونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

أول تعليق من السودان بشأن الهجوم على سد النهضة

أمطار متوقعة| الأرصاد توضح حالة الطقس وحقيقة تعرض مصر لأعاصير

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

الصحة: ارتفاع في أعداد إصابات كورونا مع الموجة الرابعة|ورسالة مهمة للمواطنين

دار الإفتاء: مسألة رؤية الله تعالى وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة

شعبة الخضراوات تكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ