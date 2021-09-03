فاكسيرا: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إنه يتم تصنيع 8 أنواع من اللقاحات داخل فاكسيرا، لافتة إلى أنه من المستهدف تصنيع 100% من اللقاحات داخل مصر.



وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطعيم كورونا المصري فعال وآمن تماما، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج 8 أنواع من اللقاحات وليست مقتصرة على تصنيع لقاح فاكسيرا فقط، ومصر الآن تتجه الي توفير الاحتياجات الذاتية الخاصة من لقاح كورونا وبعدها تهدف إلى التصدير.

وأشارت إلى أن توفير اللقاحات يعتبر أمن قومي للدولة المصرية، موضحة أن إلى أنه المستهدف انتاج 24 ألف عبوة سنويا، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية 6 أضعاف الطاقة التي يتم إنتاجها حاليا، مردفة أن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع فاكسيرا يقام على مساحة 60 ألف متر مربع.



وأكدت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أن الشركة لا تستهدف الاكتفاء الذاتي فقط من لقاح كورونا ولكن من المستهدف اعتبار المصنع مركزًا إقليميا للتصدير لقارة إفريقيا.