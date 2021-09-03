الكاميرون تفوز على مالاوي.. وغانا تهزم أثيوبيا في تصفيات المونديال

فاز منتخب الكاميرون على مالاوي بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أفريقيا.

افتتح فينسنت أبو بكر التسجيل للكاميرون في الدقيقة التاسعة قبل أن يؤكد نجادو نجادجي انتصار الكاميرونيين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وبتلك النتيجة، تحصلت الكاميرون على أول 3 نقاط لهم في التصفيات وضعتهم في صدارة المجموعة الرابعة.

وفي المجموعة السابعة، فاز المنتخب الغاني على نظيره الأثيوبي بهدف نظيف.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب واكاسو مبارك في الدقيقة 36 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليمنح صدارة المجموعة لمنتخب بلاده.