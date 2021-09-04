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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاختلاف الفكري والثقافى من اجل الحوار والتنمية بثقافة الغردقة

صدى البلد

فى إطار سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم والتى تهدف إلى زيادة الوعى الفكرى والثقافى وتقبل الأخر لدى الجماهير، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة متنوعة من الفعاليات بمواقع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، حيث عقد قصر ثقافة الغردقة صالون ثقافي بدأ بندوة بعنوان "الاختلاف الفكري والثقافي من أجل الحوار والتنمية"، تحدث فيها كل من سعيد رفيع عضو نادي الأدب، علاء محمد رسلان مدرس لغه عربية بإدارة الغردقه التعليمية، عن أهمية التنوع الثقافي والفكري باعتباره قوة محركة للتنمية، ووسيلة لعيش حياة فكرية وحوار متبادل لتعزيز أهمية التنوع الثقافي وتحقيقا للتنمية المستدامة، مؤكدين علي أهمية دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية المستدامة وتعزيز حقوق وحريات الإنسان، ويعتبر الحوار هو السبيل الوحيد  للتواصل والتفاهم  والوصول لتحقيق أهداف التنمية والتفاعل بين الآخرين، والقدرة علي التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، والوصول للحلول الايجابية في بيئة مناسبة للحوار مع احترام آراء الآخرين.

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محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بفرع ثقافة الأقصر

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ثقافة الجيزة في الدوري الثقافي لمراكز الشباب

كما عقد القصر أمسية شعرية لشعراء نادي ادب قصر ثقافة الغردقه بحضور الشعراء "عباس سيد عباس، رمضان المهدي، مجيب عيد احمد"، تلاها فقرة مواهب فنيه في الإلقاء الشعري والقاء قصيدة شعرية الطفلتين ريم سيد ومريم سيد، بعنوان ( قررت احلم ) للشاعر الراحل محمد يوسف ابو علي، مع عزف موسيقي وغناء علي العود للفنان محمد رشاد عليوه، وعزف علي آله الكوله للفنان خالد احمد، أدار الصالون الثقافي الادبي الشاعر سيد الطيب .

بث بيت ثقافه سفاجا محاضرة بعنوان "الفنون والبناء الوجداني للانسان" قدمها عيد السويفي، وتحدث عن اهميه الأنشطة الفنية في التعبير عن الفكر والمشاعر مثل فن الرسم وفن التصوير وفن الكولاج، وهي لغه رمزيه، وركن من أركان التربية الحديثه وتنمية المهارات، كما تنهض الأنشطة الفنية بالعملية التعليمية، ونظم بيت ثقافة القصير "ورشة فنية لعمل أشكال متنوعة باستخدام الستان والخرز لذوى الاحتياجات الخاصة" استمرت لمدة يومان مع المدربة مديحة الحسن ومترجم  لغة الإشارة هيام جاب الله، ففى اليوم الأول قامت المدربة بالتعرف على الأطفال وتعريفهم بخامات الورشة.

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين

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