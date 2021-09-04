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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة.. حملة تزوجني بدون مهر لم تنطلق بلبنان.. تفاصيل

حملة تزوجني بدون
حملة تزوجني بدون مهر

قال علي القباني الصحفي اللبناني، إن  حملة "تزوجني بدون مهر "لم تنطلق من لبنان، مؤكدا أن الأنباء التي أكدت انها من لبنان لا أساس لها من الصحة.

وأضاف علي القباني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن تلك الحملة “ طلعت من الجزائر يوم 22 أغسطس”.

 

وتابع علي القباني، أن هاشتاج “تزوجني بدون مهر” كان تريند في السعودية ومصر والكويت، مؤكدا أن  الرجال كانوا الأكثر دخولا على الهاشتاج من السيدات . 

 

 شعار رفعته مجموعة من الفتيات اللبنانيات

" تزوجني بدون مهر"،  شعار رفعته مجموعة من الفتيات اللبنانيات، لمواجهة نسبة العنوسة المرتفعة بمناطق الساحل اللبناني.

 

غلاء المعيشة وهجرة الشباب اللبناني بشكل كبير الأسباب التي أعلنتها الفتيات اللبنانيات خلال مبادرة تزوجني بدون مهر لعدم قدرة الكثير من الشباب على تأمين ثمن المهر بجانب نفقات الزواج الباهظة.

 

85% نسبة العنوسة بلبان لتتصدر بهذا الرقم أكثر الدولة بها نسبة عنوسة في الوطن العربي ، وذلك وفقاً للدراسات التي أجرتها احدى وسائل الإعلام  الغربية في 2018.

 

فيما شهد موقع التغريدات تويتر مئات التدوينات التي تؤيد هذه المبادرة  التي قد تكسر حدة العنوسة بلبنان التي تشهد العديد من الأزمات الإقتصادية الطاحنة والتي بالتالي أثرت بشكل كبير على نسبة الزواج في تلك البلاد.

 

وقوبلت تلك المبادرة ما بين الرفض والتأييد، حيث يرى البعض أن هذا الأمر يقلل ويرخص من شأن السيدات المقبلة على الزواج، فيما يرى البعض الاخر أن تلك المبادرة قد تساهم بشكل كبير في كسر تقاليد قللت من فرص الجواز وأن هذا الأمر يتيح فرصة أفضل للبنانيات للزواج وتخطي أزمة العنوسة.
 

تزوجني بدون مهر لبنان الصحة الجزائر الهاشتاج

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