اخبار بني سويف . قافلة طبية بعزبة البكري ..والمحافظ يتابع الجهود المكثفة للعثور على جثمان فتاة أطواب الغريقة و يناقش تقرير المجلس القومي لحل شكاوى المرأة

اخبار بني سويف ..قافلة طبية بعزبة البكري وغرق فتاة في النيل وتقرير قمي المراة

تنظيم قافلة رياضية بقرية البكرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري

محافظ بني سويف يتابع الجهود المكثفة للعثور على جثمان فتاة أطواب الغريقة

محافظ بني سويف يناقش تقريراً لفرع المجلس القومي في مجال الاستجابة و حل شكاوى المرأة



نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف"تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "قافلة رياضية بقرية البكرية التابعة لمركز ببا ، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتنظيم قوافل راضية بالقرى والمناطق التي لا يوجد منشآت رياضية أو مراكز شباب

حيث تضمنت القافلة العديد من الفعاليات ولأنشطة تم خلالها تنفيذ مسابقات رياضية في رياضات (خماسي كرة القدم - الكرة الطائرة ، اللياقة البدنية ،ألعاب صغيرة، شد الحبل وغيرها من المسابقات والأنشطة )، حيث تم توزيع تي شيرتات على أبناء القرىة المشاركين في فعاليات القافلة من البراعم والطلائع والشباب من الجنسين

من جهته أضاف مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه في نهاية المسابقات تم توزيع جوائز رياضية على المشاركين والفائزين في المسابقات الرياضية المختلفة، حيث أعرب شباب القرية عن سعادتهم بتلك المبادرة والتي أتاحت لهم الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بقريتهم.

شهدت القافلة حضور كل من : الأستاذ محمد عبد التواب مدير إدارة الرياضة ، الدكتورة سامية عيد ، الدكتورة مريم عياد مندوبى وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء قرى صفط راشين وهلية وقمبش الحمراء ومدير إدارة الشباب بمركز ببا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود المكثفة التي تنفذها قوات المسطحات المائية للبحث عن الفتاة ( من ناحية قرية أطواب – مركز الواسطى ) التي غرقت "الثلاثاء الماضي " في النيل عند شارع 51 طراد النيل في الواسطى ، والتي لم يتم العثور عليها حتى الآن ، معربا عن خالص عزائه لأسرة الطفلة الفقيدة ، سائلا المولي عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان ، وأن يعجل بالعثور على جثمانها في أقرب وقت ممكن

و أكد المحافظ على أن الجهود مازالت مستمرة ، وأن غرفة عمليات المحافظة متواصلة بشكل دائم مع غرفة عمليات مديرية الأمن ، للوقوف على مستجدات الوضع ، من خلال التعاون وتقديم الدعم المطلوب ، ومشددا على أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدا للعثور على جثمان الطفلة الغريقة

حيث أكدت غرفة العمليات بمديرية الأمن أنه يجري تكثيف البحث عن جثة الفقيدة على مدار الـ 4 أيام الماضية وحتى اليوم ، من خلال تمشيط مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة ، وذلك عن طريق لانش الانقاذ النهري وعنصر إنقاذ ، وذلك على مدار الساعة ، إضافة إلى أنه تم التواصل مع محافظة الجيزة للمشاركة في جهود البحث

كما تجدر الإشارة إلى أنه فور الإبلاغ عن الواقعة "يوم الثلاثاء الماضي " قامت المسطحات المائية بتحريك طاقم الإنقاذ النهري حتى فجر الأربعاء وتم الدعم بطاقم آخر لمواصلة البحث حتى اليوم الجمعة ، ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن ،خاصة مع ارتفاع منسوب مياه النيل وسرعتها في هذه الفترة من العام ، وذلك جعل الجثة تسير بسرعة غير طبيعية

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير فرع المجلس القومي للمرأة ،بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة بفرع بني سويف ،والتي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك" خلال شهر يوليوالماضي"،وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوي

وتبين من التقرير ،الذي تعده الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل أكثر من 20 شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها ، والتي تنوعت ما بين شكاوى خاصة بالتضامن الاجتماعي وتوقف المعاش ومشاكل خاصة بالأحوال الشخصية وشكاوى تنفيذ أحكام خاصة بالنفقة والحضانة والرؤية ، بجانب بعض شكاوى خاصة بالعنف والإيذاء البدني وغيرها

حيث نجح فرع المجلس ،من خلال بعض المحامين المتطوعين،في الحصول على 8 أحكام قضائية لصالح سيدات شاكيات،والتي تنوعت ما بين تنفيذ أحكام بالحصول على نفقة وأجور وتفريق، بالإضافة إلى قيام الفرع بتحديث قائمة المحامين المتطوعين بحسب التوزيع الجغرافي للمراكز الإدارية داخل المحافظة،لتنظيم عملية توكيلهم في القضايا لتتناسب مع كم ونوع القضية المحالة وفق التخصص المطلوب، بالإضافة إلى مشاركة المكتب في فعاليات حملة "الأسرة أمن قومي"،وعقد اجتماعات ولقاءات مع الرائدات الريفيات المشاركات في الحملة ، للتوعية وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله

كما تولى مكتب الشكاوى بالفرع الدفاع عن إحدى الشاكيات (س.أ) بعد تعرضها لعملية ابتزاز وتشهير من أحد الأشخاص ، حيث تم انتداب محام للحضور أثناء فتح محضر الاستدلالات بقسم الشرطة وحضور التحقيقات بالنيابة ومتابعة سير وإجراءات المحضر،إلى أن صدر قرار بضبط المتهم على ذمة القضية تمهيداُ لإحالته إلى المحاكمةـ علاوة على التنسيق مع مركز استضافة في مجال إرسال عدد من حالات الشاكيات بلا مأوى ومتابعة الحالات النزيلة بالمركز وفحص شكاوهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والوقوف عليها .

في المقابل أثنى المحافظ "د.محمد هاني غنيم " على جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة ، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات