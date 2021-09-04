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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. سيف الدين الجزيري مع منتخب بلاده تونس من تصفيات كأس العالم

صدى البلد

شارك لاعب نادي الزمالك سيف الدين الجزيري، صورة جديدة من أحداث مباراة منتخب بلاده تونس أمام غينيا الاستوائية، في تصفيات كأس العالم، والتي انتهت يفوز تونس بثلاثية نظيفة.

 

استهل منتخب تونس مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بفوزه على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

 

افتتح ديلان برون التسجيل لنسور قرطاج في الدقيقة 54، أعقبه إلياس السخيري بالهدف الثاني في الدقيقة 78.

 

وسجل وهبي الخذري الهدف الثالث للتوانسة في الدقيقة 89 من ضربة جزاء مؤكدًا انتصار منتخب بلاده في المباراة.

 

وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في المباراة كاملة، فيما لعب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك كبديل منذ الدقيقة 68.

 

وبتلك النتيجة، تحصل منتخب تونس على أول 3 نقاط وضعته في صدارة ترتيب المجموعة الثانية.

 

جدير بالذكر أن الزمالك استعار الجزيري في يناير الماضي من المقاولون بنية الشراء، وقام النادي بتفعيل بند شراء اللاعب بناء على طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال محمد عادل فتحي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد" إن الزمالك سدد الشيكات اللازمة والتى تقدر بـ12 مليون جنيه طبقاً للشرط الموجود فى عقد إعارة اللاعب التونسي .

 

كان محمد عادل فتحي قال أمس خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "البلدوزر" المُذاع على قناة "الشمس": إن عماد النحاس المدير الفني للفريق مستمر مع المقاولون العرب في الموسم الجديد، وإن نادي الزمالك لم يحول أموال صفقة سيف الدين الجزيري حتى الآن".

 

يذكر أن سيف الجزيري كان يلعب لـ الزمالك معارًا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقده يسمح للقلعة البيضاء بشرائه نهائيًا.

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