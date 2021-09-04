بطاقة مقطعة وهاكر.. دعاية مبتكرة للأفلام على مواقع التواصل الإجتماعيى

الدعاية الى الأفلام السينمائية المقرر طرحها فى دور العرض تعد امر فى غاية الأهمية ، ولا يمكن للمنتج ان يستغنى عنه ، ومنذ بداية السينما المصرية كان يتم الترويج الى الأعمال الجديدة عن طريق الصحف أو الراديو أو التليفزيون ، ومع التطور التكنولوجى أصبح الأعتماد على وسائل التواصل الإجتماعى أمر حتمى .

وخلال الشهور الماضية أصبحت شاركت الإنتاج تعتمد بشكل أساسى على وسائل التواصل الإجتماعى فى الدعاية الى الأفلام ، بل ان البعض أبتكر طرقاً جديدة لجذب الإنتباه ، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية :

العارف :

كان من اول الاعمال فى الفترة الأخيرة التى تبتكر أسلوباً جديدة فى الدعاية ، حيث تم الاسعانه بأبطال الفيلم ليوهموا الجمهور ان حساباتهم عبر مواقع التواصل الإجتمتاعى فيسبوك قد سرقت ، ولكن أتضح فى النهاية ان الاكر بمثابة دعاية ، خاصة وان الشخصية التى لعبها الفنان احمد فهمى المشارك فى العمل لـ هاكر .

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

200 جنية :

أعتمد فيلم 200 جنية إيضاً على الدعاية عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، حيث قام معظم أبطال الفيلم بالتصوير مع عملة من 200 جنية بشكل متتابع وهو ما لفت إنتباه الجمهور .

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

30 مارس :

كان فيلم 30 مارس من أخر الاعمال السينمائية التى أبتكرت شكلاً جديداً للدعاية الى العمل عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، حيث تم نشر صورة بطاقة شخصية التى أحدى الفنانين المشاركين فى فالعمل ، وتم تقطيعها على أجزاء ، ونشر كل جزء على صفحة كل الابطال ، وطالبوا الجمهور بتجميعها للحصول على تذاكر مجانية ومقابلة الأبطال .

ويعتبر فيلم 30 مارس عودة قوية لشركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي يتولى إدارتها راني مسحال، ويجمع فيلم 30 مارس العديد من النجوم ومن بينهم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.