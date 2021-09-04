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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يصل القاهرة اليوم لوضع خارطة طريق الصفقات الجديدة للأهلي

موسماني
موسماني

يصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي  اليوم السبت إلى القاهرة من أجل قيادة تحضيرات الفريق الأحمر للموسم المقبل بدءا من غد الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم الماضي من الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن يجتمع موسيماني مع معاونيه من أجل وضع خطة التحضير للموسم المقبل، بخلاف الجلسة التي ستجمعه مع لجنة التخطيط بالأهلي لمناقشة خليفة مواطنه كيفن جونسون المدرب العام الذي رحل لتدريب أحد الفرق الجنوب إفريقية، وكذلك يوشا فالدويا محلل الأداء والذي رحل عن العمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأحمر.

 

الصفقات الجديدة

 

ويناقش مسئولو الأهلى مع بيتسو موسيماني مدى حاجته إلى صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي أو الاكتفاء بالأربعة صفقات التي تم حسمها حتى الآن وهم كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وحسام حسن بخلاف حسم مصير اللاعبين المعارين خاصة محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر.

 

وتوجه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة اجلال وتقدير لرئيس النادي محمود الخطيب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وعلق على جلسة محمود الخطيب مع الفريق عقب هزيمة الدوري الممتاز، وكتب: “رئيسي ، نعدكم بأن نفعل ما هو أفضل من الموسم الماضي بفضل قيادتكم وتواضعكم. أنت تبقى أسطورة الأهلي”. 

 

ونشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

 

-ميكيسوني: فخور بالانضمام لـ الأهلي .. وأحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية

 

أكد الموزمبيقي لويس ميكيسوني المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته وفخره بالانضمام إلى نادي القرن.

 

-بعثة يد الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

 

عادت بعثة النادي الأهلي لكرة اليد إلى مصر، عبر مطار القاهرة؛ بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا علي حساب فريق وداد سمارة المغربي.


-بعد الفوز بكأس الكئوس الأفريقية في اليد| الاهلي فوق الجميع يتصدر تويتر

 

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا وجماهير نادي الأهلي هاشتاج #الاهلي_فوق_الجميع، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، لتدشين رسائل تشجيعية ودعم من أجل نادي الأهلي.

 

-رئيس سموحة يهنئ الأهلي ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد

 

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وأعضاء مجلس الإدارة، التهنئة إلى النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، ومجلس الإدارة وجماهير النادي بمناسبة فوز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على وداد سمارة المغربي في نهائي البطولة والذي جرى أمس الخميس. 

 

-الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد بسام حارس طلائع الجيش.. تفاصيل

 

كشف الإعلامي يحيى حمزة كواليس انتقال محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

 

موسيمانى الأهلى الدوري كريم فؤاد بيرسي تاو حسام حسن محمود الخطيب

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