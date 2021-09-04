نيوزيلندا.. أول وفاة بالموجة الجديدة لفيروس كورونا

أعلنت سلطات نيوزيلندا اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بالموجة الجديدة من فيروس كورونا والشهير باسم مو.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية ليل الثلاثاء، أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم مو ورصدت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي.

وقالت المنظمة في نشرتها الوبائية الأسبوعية حول تطور الجائحة، إن النسخة المتحورة "بي 1.621" بحسب تسميتها العلمية، تم تصنيفها في الوقت الراهن "متحورة تجب مراقبتها".

وأوضحت أن "لدى هذه المتحورة طفرات يمكن أن تنطوي على خطر هروب مناعي"، أي مقاومة للقاحات، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها بشكل أعمق.

وجميع الفيروسات، بما في ذلك كورونا تتحور بمرور الوقت، حيث إن الطفرات إحدى مميزاتها الأساسية.

وبسبب ظهور متحورات في نهاية 2020 شكلت خطرا متزايدا على الصحة العامة، عمدت منظمة الصحة العالمية إلى وضع قائمة بالمتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق، وذلك بهدف إعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة والبحث على المستوى العالمي.