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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يجهز قائمة بـ الراحلين والقائمة الأولية بصفوف سيد البلد

حسام حسن - ابراهيم
حسام حسن - ابراهيم حسن

يسعى حسام حسن المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى إلى تجهيز القائمة الأولى لفريق زعيم الثغر من أجل الاستعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز الموسم القادم.

 

كما يجهز حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى قائمة الراحلين عن سيد البلد قبل بدء التدريبات حيث هناك مشاورات مع محمد مصيلحى رئيس النادي بشأن أسماء بعض اللاعبين وعدم التفريط فيهم قبل التعاقد مع البديل خاصة مركز حراسة المرمى ورأس الحربة.

 

ويخضع فريق الاتحاد السكندري، اليوم، السبت، للجرعة الثانية من فيروس كورونا، بمركز سان ستيفانو الطبي، في الإسكندرية، علما بأن الفريق حصل على الجرعة الأولى في الثاني عشر من يونيو الماضى.

 

وتلقى الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندري، برئاسة الدكتور عمرو الأشلم، إخطارًا من وزارة الصحة يؤكد موعد حصول الفريق الكروى الأول بالإضافة إلى الجهاز الفني المعاون والإدارى والطبى والعاملين، على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

 

ويأتى تجمع الفريق رغم قرار حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بتأجيل التدريبات التى كان مقرر لها أمس الجمعة لتقام الأربعاء المقبل، لعدة عوامل أهمها، تأجيل قرعة الدورى الجديد وعدم الإعلان عن تاريخ بدء المسابقة، وعدم مشاركة زعيم الثغر فى باقى منافسات كأس مصر عقب توديع البطولة، بالإضافة الى استكمال باقى الصفقات الصيفية التي يبرمها إبراهيم حسن مدير الكرة.

 

من ناحية أخرى، أرسل مسئولو نادى الزمالك، تأشيرة العودة إلى القاهرة، الإيفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق المنتهي إعارته إلى الاتحاد السكندرى، للعودة إلى القاهرة، خلال الفترة الحالية، من أجل الوقوف على حالته الطبية بعد العملية التى أجراها فى الركبة لتحديد مصيره خاصة مع نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

 

حيث يمتلك اللاعب عرضًا من الاتحاد السكندرى وضمه من الزمالك إلى جانب بعض العروض الخارجية وستناقش إدارة الأبيض معه مستقبله، خاصة فى ظل صعوبة قيده بالموسم المقبل لازدحام قائمة الأجانب بالفريق.

 

يذكر أن فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن حل فى المركز السابع في ترتيب جدول الدورى الممتاز التي انتهت منافساتها مؤخرا برصيد 48 نقطة 

 

 

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