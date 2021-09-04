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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على طقس اليوم السبت.. القاهرة تسجل 25 والعظمي 34

الطقس
الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود الطقس اليوم السبت حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

 وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس ليلا سوف يكون الطقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة،

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى  34

 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 34

  درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 32

 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 30

 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 34

 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 33

 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 32

 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 34

 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 العظمى 31

 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 31

 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 33

 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 33

 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 29 والعظمى 35

 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 34

  درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37

 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 36

 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 35

 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 36

 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 33

 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 35

 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 35

 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 35

 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 40

 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42

 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 43

 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 42

 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 39

 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 41

 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 41

 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 38

 

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