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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زاهي حواس لعمرو اديب : الفراعنة أهلاوية والزملكاوية بنوا الهرم.. فيديو

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس

وجه الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق التهنئة إلى نادى الزمالك بعد حصوله على لقب الدورى الممتاز. 

كان فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون توج بلقب بطولة الدوري الممتاز بعد بلوغه النقطة ٨٠ وبفارق ٤ نقاط  عن الأهلي. 

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قال زاهي حواس عبر الفضائيات : بالرغم اني اهلاوي لكن أهنئ نادى الزمالك على التتويج بلقب الدوري المصري. 

 

أضاف: صديقى الإعلامي عمرو أديب من الأشخاص التى اعتز بهم وهو زملكاوى ويعشق القلعة البيضاء.

 استطرد : الفراعنة كانوا زمان أهلاوية لكن علشان خاطر عمرو اديب الزملكاوية هما اللى بنوا الهرم. 

 

يذكر أن نادي الزمالك نجح فى التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد قادما من المصري ومحمود شبانة لاعب أسوان واستعاد المغربي محمد أوناجم من الوداد البيضاوي ومصطفى فتحى من سموحة.

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