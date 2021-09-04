شركة طيران أمريكية تمنح 200 دولار لعامليها لتلقي لقاح كورونا

أعلنت شركة ألاسكا إيرلاينز الأمريكية للرحلات الجوية أنها ستقدم حافزا بقيمة 200 دولار لعامليها لتشجيعهم على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم أنه بينما هناك 75 بالمائة من العاملين في شركة ألاسكا تلقوا اللقاح ، لكن الشركة تطمح لأن تقترب من مستوى 100 بالمائة لتلقي التطعيم ضد كورونا.

وأوضحت أن من تلقوا جرعتين كاملتين من اللقاح يصبحون مؤهلين للحصول على مكافأة مالية قدرها 200 دولار، أما العاملون غير الملقحين فيتعين عليهم تقديم إثبات بإجراء اختبار حديث لمعرفة مدى إصابتهم بكورونا كما يجب أن يشتركوا في برنامج تعليمي بشأن اللقاح.

ويذكر أن شركة ألاسكا إيرلاينز حذت بهذه الإجراءات حذو شركات أمريكية مثل دلتا ويونايتد إيرلاينز وغيرها في تبني إجراءات أكثر تشددا لمنع انتشار فيروس كورونا.