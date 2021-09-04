قبل وصول الطلاب.. تعقيم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 |صور

شهدت لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، عمليات تعقيم كامل قبل وصول طلاب الثانوية العامة 2021 لبدء الامتحانات اليوم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات التعليمية بضرورة تعقيم المدارس مقار لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 قبل وبعد كل امتحان، تجنبا لانتشار فيروس كورونا ولحماية الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة به.

كما تم الاطمئنان على تفعيل وتشغيل بوابات التعقيم و توفير كافة ادوات التعقيم بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية وذلك لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي ، و يستمر زمنه من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

كما يؤدي اليوم طلاب مدارس المتفوقين امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية) لشعبتي العلوم والرياضيات و يستمر من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

ويؤدي اليوم أيضا طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية الورقة الاولى والذي يستمر من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.



ومن جانبها شددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:

تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.



أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

سيتم حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.

التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.



منع الراسبين في 3 مواد من دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة 2021 الراسبين في 3 مواد لن يكون لهم أحقية في دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، سيخوضها عدد 160 ألف طالب و طالبة على مستوى الجمهورية.



كما نبهت وزارة التربية والتعليم على مسئولي السيارات الخاصة بنقل أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالتواجد أمام المطبعة مبكرا لنقل أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 في موعدها قبل كل امتحان بلا تأخير.

