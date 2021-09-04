وزير الخارجية الإسرائيلي ينفي وجود محادثات سياسية مع السلطة الفلسطينية

نقلت القناة 13 العبرية عن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نفيه وجود أي محادثات سياسية مع السلطة الفلسطينية.





ووفقاً للقناة العبرية، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى أن 90٪ من الاتصالات مع السلطة الفلسطينية تتم عبر التنسيق الأمني.





وكانت تقارير صحفية قد نقلت الأربعاء الماضي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رفض حضور القمة الثلاثية المرتقبة أمس الخميس في القاهرة بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

وعبّر وزير الخارجية الإسرائيلي، عن أمله في زيارة البحرين قريبًا لتدشين السفارة الإسرائيلية فيها.





وجاءت تصريحات لابيد خلال استلامه أوراق اعتماد السفير البحريني في إسرائيل، يوسف الجلاهمة، الذي وصل إلى إسرائيل الثلاثاء.





وبينما استقبل لابيد السفير الإماراتي فور وصوله تل أبيب باحتفال رسمي، اقتصر استقبال السفير البحريني على لقاء في الكنيست، اليوم، على هامش مداولات المصادقة على الميزانية في الكنيست.





ومن المقرّر أن تفتح السفارة البحرينية في إسرائيل قريبًا، دون الإعلان عن مكانها أو موعد الافتتاح.





وقال لابيد إن "دولا كثيرة في المنطقة ترى العلاقات القوى الجارية بلورتها بيننا وبين البحرينيين.. وفي المستقبل ستنضمّ إلى دائرة دول السلام التي تغيّر وجه الشرق الأوسط".





ووصل الجلاهمة الثلاثاء الماضي إلى تل أبيب، وعدّت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية الوصول على أنه "خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما".





من جانبه، قال الجلاهمة، عبر "تويتر": "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل"، وأضاف باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: "يشرفني أن أكون جزءًا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى، للتعايش السلمي مع جميع الدول".