سر التفاؤل.. محمد جاد يشيد بفوز فريق إسكندراني بمسابقة أفضل غواصة آلية

قال الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، إن إنجازات الشباب المصري كفيلة بأن تجعل المصريين لديهم روح من التفاؤل والأمل في الساعات الأولى من اليوم.

وأوضح “جاد”، خلال برنامج "صباح البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك مجموعة من الشباب المصري بمحافظة الاسكندرية استطاعوا أن يطوروا غواصة مصرية آلية لإزالة الحطام من أعماق المحيطات، متابعا "الفريق حقق المركز الثالث في مسابقة "ميت رووف" الدولية لعام 2021".

وأكد أن الغواصة لها القدرة على إزالة الحطام بالمحيطات، وتنظيفها من المواد العضوية التي تضر بالحياة البرية.

وتابع “الحمد لله جامعتنا المصرية الحكومية بخير وبيخرج منها نوابغ، وبتطلع أبطال في تخصصاتهم”.