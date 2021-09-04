لميس سلامة: فريق الروبوتات الإسكندراني رفع اسم مصر دوليا

قالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن فريق الروبوتات السكندري الذي طور الغواصة المتخصصة في ازالة الحطام من أعماق المحيطات ، هو الفريق الوحيد الممثل للوطن العربي في مسابقة "ميت رووف".

وتابعت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الفريق رفع اسم مصر ، ووضع لقب لنفسه " صنع في الاسكندرية " ، وفاز بعدد كبير من الجوائز العالمية ، من بينها أفضل تصميم للغواصة ، وأفضل معالجة للصور.

ومن جانبها قال الإعلامي محمد جاد ، إن إنجازات الشباب المصري كفيلة بأن تجعل المصريين لديهم روحا من التفاؤل والأمل في الساعات الأولى من اليوم .

محافظ القاهرة: شباب مصر يشهدون اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن القيادة السياسية تؤكد دائما على إعلاء قيم الابتكار والإبداع من أجل حاضر مشرق ومستقبل عظيم لمصرنا الغالية.

وأكد محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، أن شباب العاصمة يمثلون نموذجا مشرفا للشباب المصري الذي يرفع راية مصر عالية خفاقة في كافة القطاعات الرياضية والعلمية.

وأوضح ان طلائع وشباب مصر يشهدون اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية والدولة المصرية بكافة أجهزتها مما كان له اعظم الأثر في غرس قيم البحث العلمي والابتكار في عقول الشباب.