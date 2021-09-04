القابضة للمياه : ورشة عمل الخطط التنفيذية لمأمونية المياه

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل تدريبية عن "الخطط التنفيذية لسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي وعلاقتهم بالتنمية المستدامة".

وشهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديو كونفراس، ختام فعاليات الورشة، المنعقدة بمركز التدريب الاقليمي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

وشدد رئيس الشركة القابضة، على أهمية تنفيذ الإجراءات التصحيحية المنبثقة عن الخطط، وتكاتف الجهود لتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري وتدوير وإعادة الاستخدام الآمن للصرف الصحي للحفاظ على البيئة والموارد المائية.

وأكد أن اهمية الورشة كونها خطوة أولى في طريق إعداد الدليل الإرشادي للإجراءات التصحيحية لنظم الامداد والمعالجة وقياس فاعليتها والذي سيتم من خلال مجموعات العمل المنبثقة عن هذه الورشة.

ومن جانبه أكد المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على توجيه كافة أشكال الدعم لإدارة خطط سلامة ومأمونية المياه لما تمثله من أهمية كبيرة لتلافي المخاطر المحتملة، والارتقاء بمستوى أداء الشركة.

وسلم المهندس خالد نصر، شهادة إعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطتي تمي الامديد وميت غمر وتسليم شهادات التدريب للمشاركين من عدد 16 شركة تابعة بالوجه البحري.

جدير بالذكر أن الورشة شملت عدد من المحاضرات قدمها فريق العمل بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة بالاشتراك مع المتميزين من مديري سلامة ومأمونية المياه بالشركات التابعة (المنيا - الدقهلية - الاسكندرية).