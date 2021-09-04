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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر يطلقان شارة بدء ماراثون الجري والدراجات بالغردقة

صدى البلد

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم السبت ، شارة بدء ماراثون رياضي للدراجات والجري نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ، وانطلق من أمام مبني ديوان محافظة البحر الأحمر إلي المدينة الشبابية .

وأوضح وزير الشباب والرياضة الحرص على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة ، وأشاد الوزير بمشاركة شباب وفتيات مصر في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها بشكل دوري  بالتعاون مع مختلف الكيانات الرياضية والشبابية .

وتحدث اللواء عمرو حنفي عن كيفية الترويج للمدن السياحية بالبحر الأحمر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية والشبابية كأفضل الطرق التسويقية للمدن بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وخاصة في القادم تعاون كبير للغاية مع الوزارة .


وقام أمس وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ؛بتفقد  بانورما أنشطة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمحافظه البحر الاحمر،  بمشاركة ١٠٠٠٠الاف مشارك في مختلف الأنشطة


والتي تضمنت عرض لمراكز تدريب الدراجات والذي يتم تنفيذه علي مستوي محافظات الجمهورية ويتم توفير الدراجات للمحافظات من خلال وزازة الشباب والرياضة لمبادرة دراجتك صحتك .

كما قام وزير الشباب والرياضة بتفقد المشروع القومي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يتضمن ممارسة العاب طائرة جلوس تنس طاولة رفع اثقال والعاب قوي ، وزيارة المشروع القرمي لمراكز تدريب الكرة الشاطئية للفتاه والمراه والذي يهدف الي زيادة اللياقه البدنية للفتاة ، وزيارة مركز تدريب الرواد والذي يهدف الي رفع كفاءة الصحة العامة واللياقة البدنية لما همًا فوق  40 عاماً  في العاب كرة القدم والشطرنج .
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