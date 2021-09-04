بعيدا عن الشهرة .. شاهد ميسي يداعب أطفاله بطريقته الخاصة

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، خلال برنامج “ صباح البلد “ ، اليوم ، السبت ، ومن ضمن موضوعاتها الفيديو المنتشر لـ اللاعب “ ليونيل ميسي ” .

وعرضت الإعلامية لميس سلامة، فيديو للاعب الأرجنتيني " ليونيل ميسي " ، وهو يلعب مع أطفاله ويمازحهم بطريقته الخاصة ، وحقق الفيديو مشاهدات وصلت لـ 40 مليون .

وتعرض ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لإصابة قوية، خلال مواجهة فنزويلا، التي أقيمت فجر أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز التانجو، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتدخل أدريان مارتينيز لاعب منتخب فنزويلا، بشكل عنيف على ركبة ليونيل ميسي، ليسقط النجم الأرجنتيني على أرضية الملعب، بشكل أثار رعب جماهير منتخب الأرجنتين، وجماهير نادي باريس سان جيرمان.