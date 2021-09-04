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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعيدا عن الشهرة .. شاهد ميسي يداعب أطفاله بطريقته الخاصة

اللاعب لوينال ميسي
اللاعب " لوينال ميسي "

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، خلال برنامج “ صباح البلد “ ، اليوم ، السبت ، ومن ضمن موضوعاتها الفيديو المنتشر لـ اللاعب “ ليونيل ميسي ”  .

 

وعرضت الإعلامية لميس سلامة، فيديو للاعب الأرجنتيني  " ليونيل ميسي " ، وهو يلعب مع أطفاله ويمازحهم بطريقته الخاصة ، وحقق الفيديو مشاهدات وصلت لـ 40 مليون  .

 

وتعرض ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لإصابة قوية، خلال مواجهة فنزويلا، التي أقيمت فجر أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز التانجو، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وتدخل أدريان مارتينيز لاعب منتخب فنزويلا، بشكل عنيف على ركبة ليونيل ميسي،  ليسقط النجم الأرجنتيني على أرضية الملعب، بشكل أثار رعب جماهير منتخب الأرجنتين، وجماهير نادي باريس سان جيرمان.

 

ليونيل ميسي الإعلامية لميس سلامة فقرة السوشيال ميديا منتخب الارجنتين اخبار التوك شو الاعب ميسي

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