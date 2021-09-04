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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. تعطل اتفاق التسوية في درعا لتعنت المسلحين

سوريا
سوريا

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن اتفاق التسوية في درعا البلد تعطل بعد يومين من تنفيذ عملية التسوية بسبب رفض المسلحين تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصدر أمني إلى أن الاتفاق تعطل بسبب تعنت المسلحين في عدم تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة كما نص الاتفاق.

وأوضح المصدر أن وفدا روسيا دخل درعا البلد في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق إلا أن الوفد خرج دون التوصل لأي نتيجة.

سوريا.. انهيار اتفاق تسوية أوضاع المسلحين في درعا بسبب رفضهم تسليم أسلحتهم

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وأضاف المصدر، أن اللجنة المركزية للمسلحين ووجهاء وعشائر درعا حاولوا أيضاً إقناع المسلحين بتنفيذ بنود الاتفاق إلا أنهم فشلوا في ذلك.

يذكر أنه سبق وقد تم التوصل لاتفاق تسوية في درعا البلد مؤخرا بعد اجتماعات مطولة بين اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة السورية واللجنة المركزية التابعة للمسلحين بوساطة روسية.

سوريا مصدر أمني درعا وفد روسى إتفاق تسوية

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