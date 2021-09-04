القومى للمرأة: ختام فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشرفى الشمول المالى بـ8 محافظات

اختتم المجلس القومى للمرأة فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتحضيرات النهائية لبدء النزول للقري المستهدفة ، ونقل الرسائل الخاصه بتدريب التثقيف المالي من المشرفين إلى الميسرات والمشرفين الميدانيين لنقلها فيما بعد للسيدات المستهدفات بالمجموعات.

جاء ذلك في اطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري .

واستهدفت ورشة العمل مشرفين محافظات سوهاج والمنيا والقليوبية وبني سويف والفيوم والبحيرة والشرقيه وقنا واسيوط ، وذلك بحضور ممثلو كل من المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري ومدربي هيئة كير، واستمرت علي مدار اربعة أيام خلال الفترة من 31 اغسطس الي 3 سبتمبر 2021 .

وأكدت انجي اليماني، المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي، أن الهدف من ورشة العمل هو تذكير المشرفين بالمعلومات الخاصة بالتثقيف المالي التي سيتم تدريب الميسرات والمشرفين الميدانيين عليها خلال الفترة القادمة، والاتفاق علي خطة العمل الخاصة بالنزول للقرى المستهدفة، والأساليب والخطوات التى ستتبع عند تنظيم اللقاءات مع القيادات والجماهير في المرحله المقبلة، فضلا عن الخروج بدليل منقح من الدليل التدريبي للتثقيف المالي لسهولة تداولة بين الميسرات.