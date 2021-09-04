مصر للطيران تسير اليوم 87 رحلة.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، السبت، 87 رحلة جوية لنقل قرابة 11 ألف راكب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنظم مصر للطيران، 87 رحلة جوية بمعدل 63 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، بروكسل، كوبنهاجن، ميونيخ، عمَان، البحرين، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج.

كما تسير مصر للطيران، 20 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 109‪53 راكبا .

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.