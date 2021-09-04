عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 422 حكم وضبط 484 مخالفة مرورية و 28 قضية تموينية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم السبت تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم مدير الأمن.

 

ففي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 422 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (85) حكم حبس جزئي، و( 23 ) حكم حبس مستأنف، و( 231 ) أحكام غرامات، و( 82 ) أحكام المخالفات.

وأقرأ أيضًا: 

 

جامعة أسوان الأولي علي مستوي مصر في تصنيف تايمز هاير أيدكوشين

جامعة أسوان: بدء أعمال التطعيم بلقاح كورونا استعدادا لاستقبال العام الجامعي الجديد

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط ( 7 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، فضلاً عن ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية .

 

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 484 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبة توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 113 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 47 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 92 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 105 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 38 حالة مسببات للحوداث المختلفة .

 

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

 

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص. 

 

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

 

وقامت مديرية الشئون الصحة بشن حملة تفتيش إستهدفت المرورعلي مركز طبي للعيون وعيادات تخصصية غير مرخصة داخل مدينة أسوان حيث أسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع مجمع غير مرخص لعيادات تخصصية (عيون - باطنة)، كما تم المرور على مركز طبي للعيون ونجحت الحملة في ضبط (٤٩٦) وحده دوائية متنوعة مخالفة منها مخدر الكيتامين غير صالح للإستخدام الآدمي مهرب غير مسجل ومحظور تداوله ، ومخدر النالوفين المدرجين بجداول قانون مكافحة المخدرات، ومنها أدوية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي ، وأدوية مهربة غير مسجلة ومحظور تداولها .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم مديرية امن اسوان اخبار الحوادث

موضوعات متعلقة

برنامج تدريبي عن الألياف الضوئية للارتقاء بالأداء الرقمي في أسوان

ترشيحاتنا

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية

فوائد عظيمة لمن يداوم على ذكر الله بعد الصلاة

بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.. هل يجتاح الاتحاد الأوروبي كابول بجيشه الخاص؟

محمد صلاح ينضم إلى بعثة منتخب مصر في الجابون

خاص.. إيناسيو يعلن اقترابه من العودة إلى الدوري المصري

تداول صور امتحان العربي للثانوية العامة على السوشيال ميديا.. والتعليم تتبعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

ننشر قائمة أسعار كتب نظام التعليم الجديد قبل بدء الدراسة

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

الإمارات تحدث إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين والزوار من الخارج من غد

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ