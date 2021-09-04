تنفيذ 422 حكم وضبط 484 مخالفة مرورية و 28 قضية تموينية بأسوان

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم السبت تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم مدير الأمن.

ففي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 422 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (85) حكم حبس جزئي، و( 23 ) حكم حبس مستأنف، و( 231 ) أحكام غرامات، و( 82 ) أحكام المخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط ( 7 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، فضلاً عن ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 484 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبة توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 113 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 47 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 92 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 105 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 38 حالة مسببات للحوداث المختلفة .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

وقامت مديرية الشئون الصحة بشن حملة تفتيش إستهدفت المرورعلي مركز طبي للعيون وعيادات تخصصية غير مرخصة داخل مدينة أسوان حيث أسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع مجمع غير مرخص لعيادات تخصصية (عيون - باطنة)، كما تم المرور على مركز طبي للعيون ونجحت الحملة في ضبط (٤٩٦) وحده دوائية متنوعة مخالفة منها مخدر الكيتامين غير صالح للإستخدام الآدمي مهرب غير مسجل ومحظور تداوله ، ومخدر النالوفين المدرجين بجداول قانون مكافحة المخدرات، ومنها أدوية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي ، وأدوية مهربة غير مسجلة ومحظور تداولها .