١٩ سبتمبر.. نظر دعوى بطلان قرار منع النساء دون الـ40 من الإقامة في الفنادق

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، لإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات ، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور لجلسة 19 سبتمبر للاطلاع.

وذكرت الدعوى ان تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

وأشار سامح الى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.

وطالب المدعوون بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور .