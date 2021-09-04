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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عشماوي يفتتح أول مركز إقليمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بالسويس

صدى البلد

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمرافقة خالد سعودي  سكرتير عام محافظة السويس ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة وعماد زين الدين مدير مديرية التموين بالمحافظة ، أول مركز إقليمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية على مساحة  250 مترا.

ويتضمن 12 شباكا لخدمة 8 محافظات ” السويس ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، شمال سيناء ، جنوب سيناء  ، البحر  الأحمر ،الشرقية ، دمياط” ،لافتا الى أن المركز الإقليمي للعلامات التجارية بمحافظة السويس.

وذلك خلال زيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في انشطة التجارة الداخلية في محافظة السويس.

ويعمل  المركز على استقبال الطلبات الجديدة المتعلقة بالعلامات التجارية وتقديم شهادات بيانات لمن يهمه الأمر  ،وأيضا تقديم شهادة فحص للراغبين بفحص علاماتهم قبل تقديمها، كذلك تقديم كافة الخدمات لطلب تسجيل العلامة التجارية تباعا بالتنسيق مع المركز الرئيسي للعلامات التجارية بالقاهرة وان مدة الحصول على الخدمة لا تتجاوز 20 دقيقة   .


كما عقد “عشماوى “اجتماعا مع رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بحضور السكرتير العام لمحافظة السويس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ، استعرض خلاله أهمية  تسجيل العلامات التجارية، مؤكدا أنها تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية في مصر.

وأوضح أن العلامة التجارية والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري، ومن خلالها تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل في تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى في صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل وانه تم اتاحة خدمة تلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية في 16 مكتب من مكاتب السجل التجاري بجانب إنشاء اول مركز إقليمي للعلامات التجارية بمحافظة السويس .

وقد تفقد ” عشماوي “بصحبة سكرتير عام المحافظة والوفد المرافق له المنطقة التجارية/اللوجستية المقرر إنشاؤها بمنطقة حي الأربعين على مساحة 5 أفدنة ، مؤكدا أنها تصلح لأن تتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعيه لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية  وغير الغذائية وتتميز بأنها داخل الحيز العمرانى وتوفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ،كما تصلح بأن تتضمن مناطق ترفيهية ومكاتب إدارية .

كما تفقد  أيضا “عشماوي ” المنطقة اللوجستية المقرر فيها انشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي بمحافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية وسيخدم محافظات خط القناة .

ويستهدف تأمين وتعزيز  المخزون الاستراتيجي لكافة السلع  الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير  وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية .

جنوب سيناء وزير التموين فرصة عمل التجارة الداخلية محافظة السويس مديرية التموين

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