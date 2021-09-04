2 أكتوبر.. نظر دعوى إلغاء منع نزول "المحجبات" حمامات السباحة بالأندية

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى وقف التمييز الذي تمارسه الأندية والفنادق ضد المحجبات، فيما تضمنه من منعهن من نزول حمامات السباحة بحجابهن لجلسة 2 أكتوبر.

وطالب محمد حامد سالم، المحامي، ومقيم الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

وقالت الدعوى، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوعا من التطرف، على حد تعبيره.