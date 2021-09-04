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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بعد إصابة لولا فاني..كل ما تريد معرفته عن الـ MS.. سعر فستان بلقيس في برنامج معكم

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

علماء تغذية: الإفراط في تناول سكر الفركتوز يُسبب هذه الأمراض

زاد استهلاك سكر الفركتوز بشكل كبير في جميع أنحاء العالم خلال العقود الماضية، هناك العديد من الدراسات السريرية والتجريبية والوبائية التي أثبتت أن زيادة استهلاك الفركتوز يؤثر سلبًا على استقلاب الكربوهيدرات ويمكن أن يؤثر اللاكتات المتكون من الفركتوز أيضًا على توازن طاقة الجسم بالكامل.

 يحفز تناول سكر الفركتوز المفرط إنتاج الجلوكوز الداخلي وتخليق الدهون في الكبد، يعتقد حاليًا أن الفركتوز عامل رئيسي يساهم في أمراض التمثيل الغذائي المزمنة بما في ذلك السمنة ومقاومة الأنسولين وارتفاع شحوم الدم ومرض الكبد الدهني غير الكحولي وارتفاع السكر في الدم والسكري من النوع 2 والسرطان. 

 

علامة في الفم تشير إلى احتمالية الإصابة بـ “النوبة القلبية"

تعتبر أحد أبرز أسباب الوفاة الرئيسية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي مشكلة كبيرة يواجهها الأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام.

أسباب الإصابة بأمراض القلب
ويواجه أغلب حالات الوفاة الإصابة  بالنوبات القلبية نتيجة إصابتهم أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي حين أن العلامات المبكرة للنوبة القلبية قليلة، إلا أن هناك إحداها تشير إلى احتمال ظهور خطر الإصابة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة.

 

بعد إصابة لولا فاني.. كل ما تريد معرفته عن الـ  MS

أثارت اليوتيوبر ليلى خالد البنا  المعروفة بـ " لولا فاني "  حالة كبيرة من الجدل وذلك بعد ما أعلنت إصابتها بـ مرض MS، وذلك بعد الحسد الذي تعرضت له من إحدى المتابعات.

التصلب المتعدد MS هو مرض يؤدي إلى إعاقة الدماغ والحبل الشوكي، حيث يهاجم الـ MS الجهاز المناعي الغلاف الواقي (الميالين) الذي يغطي الألياف العصبية ويسبب مشاكل في الاتصال بين الدماغ  وبقية الجسم، في النهاية ، يمكن أن يسبب المرض تلفًا دائمًا أو تدهورًا في الأعصاب.

 

بعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر فستان بلقيس في برنامج معكم

تصدرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت مساء أمس الجمعة في برنامج معكم  المذاع على قناة " سي بي سي" تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

تفاصيل فستان بلقيس في برنامج معكم 

لافتت بلقيس فتحي الأنظار خلال ظهورها على الشاشة بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

حمل فستان بلقيس فتحي خلال ظهورها في برنامج معكم توقيع OUNASS، ووصل سعر التصميم 1050 ريال سعودي أي ما يقرب من 4200 جنيه مصري.

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