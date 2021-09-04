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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد غزالي يكشف عن مشروب لسد الشهية وحرق الدهون .. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور خالد أحمد غزالي ، استشاري النباتات الطبية ، إن منتج " بيستا " الجديد ضمن منظومة الدكتورة دعاء سهيل ، يساعد على تقليل السعرات الحرارية التي تدخل للجسم ، إلى جانب حرق الدهون ، دون حرام من الطعام .

وأكد الدكتور خالد أحمد غزالي  ،خلال لقائه لـ برنامج "سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد  " ، أن " بيستا  " منتج طبيعي 100% وبطعم التفاح الأخضر ، وطعمه جيد ، ولا يحتوي على سعرات حرارية .

وتابع : مشروب البيستا مكون من ثلاثة ألياف غذائية وأهمها " السيليوم " ، موضحا أن طريقة استخدامه تكون من خلال اضافته على نصف كوب من الماء .
وفي تصريحات سابقة ، حذر الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الوجبات السريعة والسندويتشات الجاهزة، موضحاً أنها تتسبب في زيادة الوزن، وذلك بسبب حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.

ونوه خالد غزالي أن هناك إمكانية لخفض الوزن بدون أي حرمان، نظراً لأن خفض الوزن بالحرمان من الكثير من أنواع الطعام قد يؤدي إلى عدم الانتظام في اتباع هذا النظام، مما يؤدي إلى الفشل في عملية خفض الوزن.

حرق الدهون خالد أحمد غزالي الدكتورة دعاء سهيل استشاري النباتات الطبية اخبار التوك شو

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