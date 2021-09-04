موعد مباراة المنتخب أمام الجابون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لـ متابعة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الجابون على ملعب فرانسفيلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات قارة أفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب الجابون مساء غد، الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة “أون تايم سبورت".

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول إلى الجابون، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم 2022.

واستمرت رحلة منتخب مصر الوطنى من القاهرة إلى حين وصولها للجابون قرابة الست ساعات من أجل خوض مباراة الجولة الثانية فى تصفيات بطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

وخاض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري التدريب الأخير للمنتخب الوطنى قبل السفر اليوم لمواجهة الجابون الأحد المقبل في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر الوطني، مع الجابون، الأحد المقبل، بحثاً عن النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، أملاً في الاحتفاظ بالصدارة دون منازع.

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسفر البعثة على متن طائرة خاصة خوفا من الإرهاق، وكذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفد 19.

وفازت مصر على أنجولا، بهدف دون رد، يوم الأربعاء، في بداية مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول، أمام الجابون، بعد غيابه أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا التي فرضتها السلطات البريطانية على اللاعبين الأفارقة.

يذكر أن منتخب الجابون، خسر أمام ليبيا بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم.

وتأكد غياب كل من الثنائي رمضان صبحي عن مباراة الجابون، بسبب إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني، ومحمد النني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، خلال مباراة ودية مع فريقه أرسنال لدى مشاركته واستعداداته فى إطار منافسات الدورى الإنجليزى البريميرليج.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كالتالي:



محمد الشناوي والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة ومحمد صلاح.