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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استعدادا لنوات الشتاء.. تنفيذ 1500 بالوعة مطر بالعبور.. ورفع كفاءة وتطوير شبكات الصرف الصحى بالمحافظات.. تطهير بالوعات الأمطار ورفع درجة التأهب

صدى البلد

تستعد الحكومة دائماً بخطوات استباقية قبل بداية فصل الشتاء، واستعدادً لموسم الأمطار، وذلك من خلال إجراء الصيانة المستمرة والدورية لشبكات المياه وتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى فى مختلف انحاء الجمهورية، وذلك من خلال تعاون كافة الجهات المعنية بداية من وزارة الإسكان والتنمية المحلية والكهرباء، وصولاً للشركة القابضة لمياه الشرب بكافة فروعها على مستوى الجمهورية.

استعدادات استباقية

فمن جانبه شدد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة فى كافة المحافظات والمدن، منها: (الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار - اصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار - تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية - صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى - مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية – وضع خطة لتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى - تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة - التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها - رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء - التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية).

مجابهة الأمطار والسيول

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجار تنفيذ عددٍ من المشروعات ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى وتدعيمها بمدينة العبور، وذلك في إطار الاستعداد لمجابهة الأمطار والسيول والحفاظ على الثروة العقارية والمنشآت العامة والخاصة، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتنفيذ المشروعات الخدمية اللازمة وتدعيمها بخطوط الصرف، والحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وأحياء المدينة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي جهاز المدينة لرفع كفاءة منظومة مجابهة مياه الأمطار والصرف بالمدينة، مشدداً على الالتزام بأعلى جودة والاهتمام بمستوى الأعمال من أجل تنفيذ المشروعات بالمواصفات المطلوبة والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.

1500 بلاعة مطر

وأضاف عبد الرؤوف الغيطى،  رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تنفيذ ١٥٠٠ بلاعة مطر لحماية كافة الطرق والمحاور بالمدينة، بجانب التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف، مؤكداً توافر كافة المعدات اللازمة لمجابهة هطول الأمطار،  ويتم صيانتها بشكل  دوري واصطفافها  للتأكد من كفاءتها.

الاستعداد لنوات الشتاء

كما أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن استعداد الشركة بكافة المعدات وفرق الأزمات والطوارئ ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم  والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة  وان الإدارة العامة للصرف الصحي بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات بالإضافة الي تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي  والبدء في تطهير كافة شنايش الأمطار والتأكد من مدي الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

 وأضاف الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح،أنه تم توفير عدد من الطلمبات المتنقلة ذات سعات مختلفة والبدالات ذات سعات النقل والسرعة العالية للدفع بها الى المناطق الساخنة ، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفه عمليات المحافظة ومجالس المدن.

وزارة الاسكان الشركة القابضة لمياه الشرب مدينة العبور التنمية المحلية المجتمعات العمرانية وزير الإسكان المشروعات الخدمية

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