برلماني: صندوق مكافحة الإدمان يقدم خدمات عظيمة في علاج وتأهيل المرضى

قال النائب خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تفقد مدير صندوق مكافحة الإدمان أعمال إنشاء أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا وافتتاحه خلال شهرين، أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمحافظة، مشيدا بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة في تنوع الخدمات التي يقدمها ومتابعة الحالات وعلاجها بالمجان.

ولفت النائب خالد خلف الله في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المركز سيتيح تقديم كافة الخدمات العلاجية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مجانا ووفقا للمعايير الدولية، موضحا أن نسبة الادمان بهه المحافظات ليست كبيرة كما يتوقع البعض.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك جهود أمنية مكثفة بمحافظة قنا، تتمثل في عمل دوريات مستمرة مفاجئة في الكشف عن الادمان سواء في هيئات العمل او في الطرق والشوارع، حيث يتم أخذ الاجراءات اللازمة ضد المتعاطين.

وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أن المحافظة تقوم بعمل حملات توعية حول محاطر الادمان واضراره التي تتسبب في دمار مستقبل الشباب.

وأشار إلى أن هناك مطالبات بتفعيل دور مراكز الشباب لاحتواء الشباب تحت مظلة شرعية وقانونية، تقوم بالاستثمار الأمثل في قدراتهم وطاقاتهم.

وتفقد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير الصندوق أعمال إنشاءات مركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بحضور الدكتور أحمد جمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادى ، ليكون أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة حيث يتم تصميمه وفقا للمعايير الدولية ومن المقرر افتتاحه خلال شهرين .

ونقل " عثمان " تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للقائمين على تنفيذ أعمال الإنشاءات ومواصلة العمل تمهيدا لافتتاح المركز قريبا ، مؤكدا بأن هذا المركز سيقدم كافة الخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة وسيكون منارة لأهل الصعيد حيث تقديم جميع الخدمات مجانية وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.