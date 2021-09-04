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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المحكمة الرياضية تغرم الإسماعيلي 8 ملايين جنيه في قضية لسعد الجزيري

لسعد الجزيري
لسعد الجزيري

أخطر مسئولو اتحاد الكرة نظراءهم فى نادى الإسماعيلى، بحكم المحكمة الرياضية الدولية النهائى الصادر للمهاجم التونسي لسعد الجزيرى، بالحصول على كامل عقده لمدة ثلاث سنوات وقدره 456 ألف دولار، ما يعادل 8 ملايين جنيه.

جاء ذلك بسبب فسخ إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى تعاقد الدراويش، مع لسعد الجزيري من طرف واحد ، موسم 2019.

ويتوجب إلى إدارة الإسماعيلي سدادها الغرامة الموقعة، لصالح لسعد الجزيري.  حتى لا يترتب عليها عقوبات جديدة تلحق الضرر البالغ بالنادى.

 

حال رحيل إيهاب جلال .. مدير فنى أجنبي يقود الإسماعيلى فى الموسم الجديد
 

في سياق آخر، استقر مسئولو نادى الإسماعيلى على التعاقد مع مدير فنى أجنبي يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة حال رحيل إيهاب جلال خلال الفترة المقبلة .

وعلم صدى البلد أن مسئولى الإسماعيلى قرروا بشكل نهائى التعاقد مع مدير فنى أجنبي رافضين فكرة التعاقد مع مدرب مصري لخلافة إيهاب جلال حال رحيله .

وقدم الإسماعيلى عرضا رسميا لإيهاب جلال من أجل بقائه، إلا أن المدير الفنى يتحفظ حتى الآن على عرض الدراويش فى ظل عدم تنفيذ طلباته بضم  مجموعة من الصفقات القوية التى تساعده فى تنفيذ رغبته فى المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب المسابقة .

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المحكمة الرياضية تغرم الإسماعيلي 8 ملايين جنيه في قضية لسعد الجزيري

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