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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضبط 8 أطنان لبن فاسد و7 أطنان زيوت طعام غير صالح للاستهلاك

صدى البلد

أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالتنسيق مع إدارة ضبط الأسواق بالمركز الرئيسى، شن حملات مكبرة علي الأسواق خلال الـ 24 ساعة الماضية لمكافحة الغش والتدليس في الأسواق، وخاصة ما يضر بصحة جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأضاف أيمن حسام الدين، في بيان له اليوم، أن هذه الحملات تعتبر ضربات إستباقية للتجار الفاسدين قبل توزيعها في الأسواق، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 8000 لتر لبن فاسد وغيرصالح للإستهلاك الأدمي داخل 5 سيارات نقل قبل توزيعهم وطرحهم بالأسواق، كما تم ضبط 7000 لتر زيوت طعام مجهولة المصدر بإحدي سيارات النقل المخصصة لنقل المواد البترولية وكمية من اللحوم المصنعة الغير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وتابع: كما تم ضبط محطة لتموين السيارات تعمل بدون ترخيص وضبط 100 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لخطة الجهاز بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق.

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