إنفوجراف.. لقاءات وقرارات وأنشطة في الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجانب ما قام به من أنشطة.



وتضمن التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها.



وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل في جزء منه أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها الموجودة في أي مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها وإيداعها بالأماكن المخصصة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة".



وشملت القرارات الموافقة على اتفاق بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومصر بشأن استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك في إطار تعزيز دور مصر ومكانتها في الدائرتين الأفريقية والعالمية، بالإضافة إلى اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 18/8/2021 لعدد 28 تسوية، بقيمة نحو 7 ملايين جنيه.



و تمت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 81 المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس بعدد 27 موضوعاً، والموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 30 منازعة، فضلاً عن الموافقة على تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري بموقع شطا 2 بمحافظة دمياط، وذلك استعداداً لإعادة طرح تلك الوحدات ضمن إعلان سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل، بجانب قرار بإنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، وذلك بهدف تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة.



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستعراض تقرير بشأن سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، حيث طالب بمراجعة موقف الأراضي التي سبق طرحها ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وتضمنت الاجتماعات عقد اجتماع لاستعراض مقترح بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية بمنطقة غرب القاهرة، بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الجيزة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعد وزير التنمية المحلية، ورئيس جهاز تنظيم النقل، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، حيث أكد أن هذه المشروعات ذات أهمية كبيرة وتحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، واستشاري التطوير، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، حيث كلف بسرعة تحويل دفعة من قيمة تنفيذ المشروع للجهة المشرفة على التنفيذ، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، ومسئولي المكتب الاستشاري للمشروع، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة.



وأشار التقرير إلى عقد اجتماع لمناقشة مؤشرات أداء الأعمال بمصر، والمقترحات المستقبلية لتحسين مؤشر سداد الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل إنتاج اللقاحات بمصنع "فاكسيرا" بأكتوبر، والمؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021، بجانب اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارة والهيئة، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية إلى العاصمة، وعقد اجتماعات متتالية من أجل المتابعة الدقيقة للترتيبات النهائية لإتمام هذه المرحلة، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسوية الطرق وتنسيق الميادين داخل العاصمة الإدارية.



وشملت الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، تفقد مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعداداً لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي خلال جولته بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قال إن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بإسراع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، وتم الوصول بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التفاوض مع بعض الشركات حول أفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.



وشملت الأنشطة، تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة مياه صرف صحي أبورواش بالجيزة، التي ستخدم 9 ملايين نسمة وتصل طاقتها بعد إتمام مشروع التوسعات الجاري تنفيذها إلى 1.6 مليون م3/يوم، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعقد مؤتمر صحفي خلال جولته بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة، وصف خلاله المشروع بأنه أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال كل قطرة مياه تمتلكها مصر.



و استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريراً أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يرصد ما أصدرته وكالة "فيتش سوليوشينز" في أغسطس الماضي حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشادت الوكالة بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوى أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.



وشهد افتتاح مستودع شركة "أمازون" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، ومحافظ الشرقية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس شركة " أمازون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدير العام للشركة و"سوق دوت كوم" في مصر.



ووشهد رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاماً وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية- العلمين – مطروح) بطول 660 كم، بنظام EPC+F بتكلفة إجمالية 4.45 مليار دولار، وذلك بحضور وزير النقل، وسفير ألمانيا لدى القاهرة، وكذلك افتتاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، حيث أعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق في خروج هذا الحدث العالمي بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها.



وبالنسبة للقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية، حيث أعرب عن سعادته بالانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر، بحضور وزير النقل، ورئيس شركة "سيمنس" للنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء.

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