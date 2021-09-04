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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعد قوائم لمساعدة الطلاب الأفغان للالتحاق ببرامج التعليم في البلاد

روسيا تعد قوائم لمساعدة
روسيا تعد قوائم لمساعدة الطلاب الأفغان

أعلنت الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي، اليوم السبت، أعداد قوائم الطلاب الأفغان الذين سيتم مساعدتهم للالتحاق ببرامج التعليم في روسيا.

وقال رئيس الوكالة يفجيني بريماكوف وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، " الآن، بالطبع بسبب الأزمة، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي نحن نساعد في العثور على هؤلاء الأشخاص الموجودين في أفغانستان؛ ونحضر قوائم حتى يتمكنوا من المجيء للدراسة في روسيا".

وأضاف "حسب علمي، فإنه جاري العمل على البرنامج، لمساعدة الطلاب الموجودين في أفغانستان، في الوصول إلى أماكن دراستهم في روسيا".

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