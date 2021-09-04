روسيا تعد قوائم لمساعدة الطلاب الأفغان للالتحاق ببرامج التعليم في البلاد

أعلنت الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي، اليوم السبت، أعداد قوائم الطلاب الأفغان الذين سيتم مساعدتهم للالتحاق ببرامج التعليم في روسيا.



وقال رئيس الوكالة يفجيني بريماكوف وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، " الآن، بالطبع بسبب الأزمة، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي نحن نساعد في العثور على هؤلاء الأشخاص الموجودين في أفغانستان؛ ونحضر قوائم حتى يتمكنوا من المجيء للدراسة في روسيا".



وأضاف "حسب علمي، فإنه جاري العمل على البرنامج، لمساعدة الطلاب الموجودين في أفغانستان، في الوصول إلى أماكن دراستهم في روسيا".