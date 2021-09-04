عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تتصدر قائمة الأكثر تضررًا من كورونا.. وتسجل 40 مليون إصابة

أمريكا تتصدر قائمة
أمريكا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من "كورونا"

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 39 مليونا و852 ألفا و576 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 647 ألفا و593 حالة.

جاءت الهند في المرتبة الثانية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن جامعة "جونز هوبكنز" البحثية اليوم السبت - من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 32 مليونا و945 ألفا و907 حالات، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 440 ألفًا و225 حالة.

كانت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أعلنت ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم إلى 219 مليونا و888 ألفا و371 حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 4 ملايين و555 ألفا و516 حالة.

ترشيحاتنا

لا تحتاج رخصة قيادة.. سيارة كهربائية جديدة من أوبل بقيمة 7000 دولار

السيسي: ناقشت مع الرئيس القبرصي سبل توحيد الجهود الدولية لدعم غزة

هروب أم اعتقال.. اختفاء رسامة جرافيتي أفغانية شهيرة في ظروف غامضة

أبرز 10 تصريحات لـ السيسى خلال جلسة المباحثات مع رئيس قبرص

ترحيل 9929 شخصا.. بيان عاجل من الداخلية السعودية بشأن الوافدين

حكم الصلاة على النبي في منشورات السوشيال ميديا.. الأزهر يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسئولي الإسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

السيسي يدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حل أزمة سد النهضة

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل على ماهر عن المصري "خاص"

عصام عبد الفتاح يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة تصريحاته ضد الزمالك والحكام

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

تحرش بالنساء.. الشرطة السعودية تصدر بيانا مهما بشأن أحد المواطنين

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ