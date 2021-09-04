مخالفات جسيمة.. إحالة مسئولين بشركة قها للصناعات الكيماوية للمحاكمة

استوليا على أموال الشركة

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس قطاع التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية ومدير عام التسويق للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في إستيلاء الثاني على أموال الشركة جهة عمله بسبب إهمال الأول في الإشراف على أعماله

وأكد تقرير الإتهام أن المحالين خلال يومي 13 إبريل 2020 و 13 مايو 2020، بوصفهما الوظيفي ودائرة عملهما لم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة

وكشفت التحقيقات أن مدير عام التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية

قام بتحصيل مبلغ 54500 جنيهًا قيمة الفاتورة رقم 2433 في 14 مايو 2020 بإسم شركة فورت لتوريد بطاريات سيارات خاصة لها بالرغم من عدم إختصاصه بذلك التحصيل، وحرر إذن إضافة تلك الأصناف بذات التاريخ رغم عدم توريد قيمتها لخزينة الشركة قبل تحرير إذن الصرف، وأستولى على تلك المبالغ دون وجه حق حتى تم توريدها بتاريخ 5 يناير 2021 عقب اكتشاف الواقعة بالمخالفة للتعليمات

وقام بتحصيل مبلغ 3000 جنيهًا قيمة الفاتورة رقم 23 في 13 إبريل 2020 خاصة ببيع عدادات مياة للوحدة المحلية بقليوب رغم عدم اختصاصه بذلك، وحرر إذن إضافة لمخازن الشركة لصرف تلك الأصناف رغم عدم توريد قيمتها لخزينة الشركة، وأستولى على تلك المبالغ دون وجه حق حتى تم توريدها بتاريخ 5 يناير 2021 عقب اكتشاف الواقعة بالمخالفة للتعليمات

وتبين من أوراق القضية أن ، رئيس قطاع التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية سمح للمحال الأول بتحصيل المبالغ المنوه عنها عاليه رغم عدم إختصاصه بذلك، وحال عدم توريد قيمتها من تاريخ تحصيلها حتى 5 يناير 2021 عقب اكتشاف الواقعة