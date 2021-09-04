محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا



في تجاهل تام للبيئة التي نشأنا فيها

وشكلت شخصياتنا

في تجاهل تام لما نريد

يفرض علينا المجتمع ماينبغي ان نفعله

يدفع بالمعتقدات والعادات دفعا داخل رؤوسنا

لتتصارع مع افكارنا ورغباتنا

يبدأ الصراع بداخلنا

وفي معظم الأحيان نتركه بلا رادع

فينجرف بنا الي منطقة خطرة

تشبه ارض المعركة



بمرور الوقت

وامام اي محاولة لمجرد التعبير عن ما يدور بخاطرنا

نجد في انتظارنا

سيلا من الانتقادات القاسية

نقوم بقمع المشاعر وانكار احتياجاتنا

الا انها تظل لسنوات وعقود

راسخة بثبات في اذهاننا

كأحزان قديمة عالقه ظلت كامنه

ولكنها تتجدد مرارًا وتكرارًا في حلقة لا نهاية لها

نجد صعوبه بالغه في مجرد التعبير عنها

وتصبح القدرة علي استعادة التوازن .... معجزة



ان الاستماع وفهم الذات مسئوليتنا

ولكي نتغلب علي هذا الصراع الداخلي

سيتعين علينا ان لا نعير التفاتا للنقد

وتغيير الطريقة التي نفكر بها

ايها الرفاق

قبل ان تخور قوانا

ونرفع راياتنا البيضاء

لنعلن عن الاستسلام لمعتقدات المجتمع

وموت افكارنا وطموحاتنا

دعونا ننظر الي الأشياء بمنظور جديد

ونعطي معاني جديدة لما حدث أو مازال يحدث لنا