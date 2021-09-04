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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..تنسيق الجامعات 2021.. موعد نتيجة المرحلة الثانية..أسعار كتب نظام التعليم الجديد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2021.. موعد نتيجة المرحلة الثانية ومد فترة تسجيل الرغبات
 

ينتهي مساء غدا تنسيق المرحلة الثانية 2021، امام طلاب الثانوية العامة الناجحين لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى في تنسيق الجامعات 2021 .

 

ننشر قائمة أسعار كتب نظام التعليم الجديد قبل بدء الدراسة
 

‏أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسعار كتب الفصل الدراسي الأول لتلاميذ نظام التعليم الجديد.


أسعار بيع كتب Kg1 
- التربية الدينية : 50 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية والمدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - و 100 جنيه المدارس الدولية.

 

التايمز: الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم العالي صعودا في العالم
 

أكد تقرير تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لعام 2022 (Times Higher Education) أن مؤسسات التعليم العالي المصرية تقدمت بمتوسط درجات أعلى بنحو 11 نقطة، وبذلك تعد الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم العالي صعودًا على مستوى العالم.
 

التعليم العالي: مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى مساء غد الأحد
 

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حتى الساعة السابعة من مساء غد الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مُوجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مُضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الأحد.

 

تطعيم 517 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بتجارة عين شمس فى يومين


بتوجيه ودعم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وتماشيا مع  التوجه الاستراتيجى للدولة والقرارات الداعمة من وزارة التعليم العالى وقرار مجلس جامعة عين شمس والتى تهدف جميعا الى المحافظة على صحة وسلامة جميع عناصر العملية التعليمية.

 

رصد 3 حالات غش في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة


انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2021 حيث أدى 18ألف و555 طالب/طالبة امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية بالشعبتين (العلمية، الأدبية) وطلاب الدمج، كما أدى (6) طلاب من المكفوفين امتحان اللغة العربية (الورقة الأولى)، داخل 338 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

4 برامج جديدة بآداب عين شمس.. تعرف على الشروط


قال  الدكتور  مصطفى مرتضى عميد كلية الاداب جامعة عين شمس إن الكلية أطلقت ٤ برامج دراسية جديدة العام الماضى بمصروفات وتتضمن : برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية (  جيوماتكس )، برنامج اللغة الهندية ، برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية ، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية، وقد شهدت هذه البرامج إقبالا ملحوظا من الطلاب، نظرا لجودة الخدمة التعليمية بها في إطار سعى الكلية المستمر  للتطوير والتحديث فى العملية التعليمية وتقديم خريج متميز قادر على مواكبة سوق العمل.

 

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