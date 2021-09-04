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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فعال بنسبة 92.28%..7 معلومات عن لقاح عبد الله الكوبي للوقاية من كورونا

لقاح عبدالله
لقاح عبدالله

أعلنت كوبا عن إنتاجها مجموعة من اللقاحات من بينها لقاح عبدالله للتمكن من السيطرة على فيروس كورونا وحماية المواطنين منه فى ظل تزايد الطلب العالمى على اللقاحات المتوفرة  بالإضافة لعدم إمكانية توفير أفضل أنواع اللقاحات بكميات كبيرة فى العديد من الدول ورفض الدول الشيوعية استيراد أى لقاح ومن هنا اتجهت كوبا لإنتاج لقاح عبدالله محليا.


ونكشف فى هذا التقرير أهم المعلومات عن لقاح عبدالله السلاح الجديد ضد كورونا وفقا لما جاء فى موقع "indianewsrepublic".

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- في المرحلة النهائية من التجارب السريرية أثبت فعاليته بنسبة 92.28٪ في حماية الإنسان من فيروس كورونا 
- يتم إعطاء لقاح عبدالله على 3 جرعات وليس جرعتين فقط للتمكن من محاربة فيروس كورونا 
- أعلنت كوبا إعطاء لقاح عبدالله في البداية للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عام فأكثر ثم باقى الأطفال والشرائح العمرية.
-  يحتل لقاح عبدالله تصنيفا عاليا فى الكفاءة ضد كورونا مثل لقاح موديرنا وفايرز 
- كوبا تنوى تصدير لقاح عبدالله للعديد من الدول بلغ عددها 30 دولة وفق أحدث التقارير.
- يرجع سبب تسميته بهذا الاسم العربي إلى مسرحية شهيرة فى كوبا تتحدث عن بطل عربي اسمه عبد الله تمكن من المصريين في مساندة الشعب الكوبي في نضاله ضد الاستعمار الإسباني.
- تعاقدت فنزويلا على 12 مليون جرعة من لقاح عبدالله الذي يمتلك فعالية كبيرة فى حماية الإنسان من فيروس كورونا.
 

لقاح عبدالله كوبا فيروس كورونا لقاح موديرنا اللقاحات اخبار صحة

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