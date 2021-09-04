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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهني منتخب مصر لرجال تنس الطاولة بالفوز ببطولة افريقيا للفرق

صدى البلد

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي منتخب مصر للرجال بالفوز بلقب بطولة افريقيا لفرق الرجال المقامة بالكاميرون في الفترة ١-٧ سبتمبر الجاري.

استطاع منتخب مصر أن يتوج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-2 فى نهائى البطولة، وبذلك يوسع منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال الفارق مع نيجيريا إلى لقبين، حيث أصبح لدى الفراعنة 13 لقبا كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة، يليه المنتخب النيجيرى برصيد 11 لقب.

أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء لاعبي مصر لتنس الطاولة في منافسات البطولة الأفريقية، والاستحواذ علي لقب البطولة في منافسات الفرق سواءً علي صعيد فرق الرجال وفرق السيدات، متمنياً مزيد من التوفيق والانجازات للاعبي المنتخب الوطني لتنس الطاولة في منافساتهم المقبلة.

يذكر أن المنتخب الوطني لتنس الطاولة رجال شارك في البطولة الأفريقية بكل من عمر عصر وأحمد صالح وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى.
 

وزير الشباب الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة منتخب مصر

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