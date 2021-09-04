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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرحبا.. الأهلي يستعيد أحمد عبد القادر وعمار حمدي من سموحة والاتحاد رسميا

أحمد عبد القادر وعمار
أحمد عبد القادر وعمار حمدي

أعلن النادي الأهلي عودة أحمد عبد القادر لاعب الفريق المعار إلى سموحة، وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري، إلى صفوف الفريق، بداية من الموسم الجديد 2021 - 2022.

ورحب الأهلي بعودة الثنائي، عبر صفحته الرسمية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث كتب :" مرحبا بعودة أحمد عب القادر وعمار حمدي".

ومن المقرر أن  ينتظم أحمد عبد القادر وعمار حمدي في تدريبات الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

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في سياق آخر، توصلت  إدارة الأهلى إلى اتفاق نهائى لرحيل مهاجم الفريق مروان محسن إلى فريق المستقبل “اف سي”، بعد مفاوضات مكثفة تمت على مدار الساعات القليلة الماضية.

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وسوف يتم توقيع العقود خلال يومين على أقصى تقدير، وطلب ذات النادي استعارة محمود وحيد، الظهير الأيسر، وشادى رضوان ومحمد فخرى لمدة عام، وهو ما يدرسه مسئولو الأهلى خلال الساعات الحالية.

وطلب فريق المستقبل ضم ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر، بشكل نهائى ولكن رغبة اللاعب ما زالت هى الانتقال إلى بيراميدز، ولكن مسئولى الأهلى وضعوا شرطا هو تفاوض النادى السماوى على رحيل إبراهيم عادل للقلعة الحمراء مقابل ناصر ماهر.

وبات مصطفى شوبير قاب قوسين أو أدنى من الانتقال الى فريق المستقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد طلب المدير الفنى محمد يوسف، وحال إتمام صفقة محمد بسام للأهلى من طلائع الجيش فإنه لن يكون هناك أزمة فى هذا الأمر.

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